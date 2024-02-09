«Южный Кузбасс» приобрел азотную установку для предотвращения эндогенных пожаров

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») запустила в работу модульную азотную станцию для безопасного ведения подземных горных работ.

Модульная компрессорная азотная станция приобретена «Южным Кузбассом» взамен отработавшего свой срок оборудования и действует на горном отводе шахты имени В.И. Ленина.

Оборудование предназначено для получения технического азота, используемого для предотвращения эндогенных (возникающих от самовозгорания угля) пожаров в подземных горных выработках.

Производительность новой азотной станции – 17 кубических метров в минуту. Установка состоит из четырех модулей: бытового блока, комплектно-трансформаторной подстанции, компрессора для сжатия поступающего атмосферного воздуха и газоразделительного блока с осушителем, фильтрами и мембранами. Полученный газообразный азот с низким содержанием кислорода по нагнетательному трубопроводу подается в горную выработку шахты.

Оборудование полностью автоматизировано, данные постоянного мониторинга работы установки доступны на цифровой панели управления.

«На предприятиях подземной добычи угля работает восемь компрессорных азотных станций: три поставляют газообразный азот в шахту «Ольжерасская-Новая», две – в шахту имени В.И. Ленина и три – в шахту «Сибиргинская». Обеспечение безопасного труда подразделений – главная задача нашей компании», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»