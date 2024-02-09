Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Южный Кузбасс» приобрел азотную установку для предотвращения эндогенных пожаров

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») запустила в работу модульную азотную станцию для безопасного ведения подземных горных работ.

Модульная компрессорная азотная станция приобретена «Южным Кузбассом» взамен отработавшего свой срок оборудования и действует на горном отводе шахты имени В.И. Ленина.

Оборудование предназначено для получения технического азота, используемого для предотвращения эндогенных (возникающих от самовозгорания угля) пожаров в подземных горных выработках.

Производительность новой азотной станции – 17 кубических метров в минуту. Установка состоит из четырех модулей: бытового блока, комплектно-трансформаторной подстанции, компрессора для сжатия поступающего атмосферного воздуха и газоразделительного блока с осушителем, фильтрами и мембранами. Полученный газообразный азот с низким содержанием кислорода по нагнетательному трубопроводу подается в горную выработку шахты.

Оборудование полностью автоматизировано, данные постоянного мониторинга работы установки доступны на цифровой панели управления.

«На предприятиях подземной добычи угля работает восемь компрессорных азотных станций: три поставляют газообразный азот в шахту «Ольжерасская-Новая», две – в шахту имени В.И. Ленина и три – в шахту «Сибиргинская». Обеспечение безопасного труда подразделений – главная задача нашей компании», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Топ
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
09/02/2024
Экономика
Топ
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus