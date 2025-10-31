«Южный Кузбасс» присоединился к «финансовому экспрессу»

Угольная компания «Южный Кузбасс» присоединилась к ежегодному информационно-просветительскому проекту в области финансовой грамотности населения «Финансовый экспресс». Программу реализует Министерство финансов Кемеровской области – Кузбасса и Отделение Банка России.

Встречи экспертов проекта и работников «Южного Кузбасса» проходили на базе корпоративного учебного центра компании и разреза «Красногорский». Спикеры рассказали о финансовых инструментах, позволяющих улучшить свое благосостояние, подробно остановились на теме кибербезопасности, в частности, на вопросах защиты от телефонных мошенников. Сотрудники «Южного Кузбасса» внимательно слушали лекции и активно задавали вопросы.

«Нельзя обмануть человека, который не поднял телефонную трубку. Если мы видим на экране аппарата незнакомый номер, правильнее всего не отвечать на такой вызов вовсе», – подытожил свой доклад ведущий экономист экономического отдела Кемеровского отделения Центрального банка Российской Федерации Дмитрий Панчук.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»