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«Южный Кузбасс» провел детский день

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») провела экскурсию по обогатительной фабрике для детей своих работников.

Тридцать детей работников «Южного Кузбасса» в возрасте от 7 до 14 лет посетили ЦОФ «Кузбасская».

На комфортабельном автобусе детей привезли на административно-бытовой комбинат фабрики. Первым ярким впечатлением ребят стало прохождение электронного турникета. Затем мальчишки и девчонки прошествовали через моечный комплекс в комнату раскомандировки, где им показали видеоролик о компании и рассказали много интересного об угле и предприятии.

Пройдя обязательный инструктаж и получив средства индивидуальной защиты (каски и сигнальные жилеты), ребята сначала посетили кабинет директора, а затем отправились на фабрику. Организаторы построили маршрут так, чтобы дети увидели все этапы следования угля по обогатительной фабрике.

Первым делом группа отправилась в яму привозных углей и посмотрела на работу вагоноопрокидывателя. Вторым пунктом экскурсии стала диспетчерская с множеством мониторов и большим пультом управления. Третья остановка – углехимическая лаборатория, где детям показали угольные пробы и продемонстрировали некоторые лабораторные процессы. В конце маршрута ребята вышли на смотровую площадку основного цеха ЦОФ «Кузбасская», откуда виден весь масштаб производства.

Приятными сюрпризами для юных гостей стало угощение в фабричной столовой и вручение памятных подарков.

«Часто первым впечатлением, влияющим на выбор профессии, становится посещение работы родителей. Мы даем такую возможность детям своих сотрудников, и экскурсии «На работу к папе, маме!» пользуются огромной популярностью», – отметил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
15/07/2024
Общество
Междуреченск
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