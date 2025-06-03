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«Южный Кузбасс» провел экскурсии для студентов

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») провели экскурсии для студентов на промышленные объекты угольного разреза.

Первым пунктом экскурсии стал административно-бытовой комбинат разреза «Красногорский». Специалисты «Южного Кузбасса» рассказали студентам Междуреченского горно-строительного техникума и Кузбасского технического университета имени Т.Ф. Горбачева о работе компании, горном оборудовании и карьерном транспорте открытой добычи угля, о профессиях в угольной отрасли и карьерных перспективах на предприятии.

Вторая часть экскурсии началась с поездки на вахтовом автомобиле на производственную площадку разреза. После инструктажа по технике безопасности и получения средств индивидуальной защиты студенты посетили смотровую площадку разреза «Красногорский» и забой работающего экскватора. Ребята узнали о технологических процессах открытой добычи угля, увидели 220-тонные БелАЗы, гидравлические и шагающие экскаваторы, процесс отгрузки горной массы в кузовы карьерных самосвалов-гигантов.

В числе студентов-экскурсантов были и работники «Южного Кузбасса». Угольщики получают высшее образование по программе практико-ориентированного обучения.

«Ребятам важно увидеть своими глазами  горную технику в родной для нее среде. Теория должна подтверждаться практикой, картинки в учебниках совмещаться с реальными объектами. На занятиях я часто повторяю, что один драглайн своими размерами может доходить до трех девятиэтажных домов. На экскурсии мальчишки поняли, что это действительно так! Мы увидели и процесс отвалообразования. Разгрузку самосвалов, вывозящих породу из забоев на удаленные от основных горных работ территории. Доверие между молодежью и специалистами установилось сразу – обе стороны моментально включались и в юмор, и в стремление узнать что-то новое друг от друга. Горняки на равных общались со студентами, получился серьезный и интресный диалог. Подобное взаимодействие с профессионалами может вдохновить молодежь и помочь им определиться с выбором будущей профессии», – сказала преподаватель технологии открытой добычи угля  Междуреченского горно-строительного техникума Екатерина Пузанова.

 

Фото: Южный Кузбасс

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03/06/2025
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