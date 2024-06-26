«Южный Кузбасс» провел летний этап директорского турнира по футболу

Очередной этап футбольного турнира среди руководителей «Южного Кузбасса» прошел на поле санатория-профилактория «Романтика». Встречались команды управлений подземной и открытой добычи угля, обогащения и переработки, автоуправления и головного офиса компании. Играли по круговой системе, каждый из пяти матчей длился 15 минут.

По итогам двух этапов турнира в лидерах по-прежнему обогатители с результатом 12 очков, вторыми идут руководители центрального управления «Южного Кузбасса» (7 очков), на третьем месте – представители открытой добычи (5 очков).

«Директорский турнир проводится в каждом из четырех сезонов, поэтому летние результаты не окончательные. Впереди еще две встречи, так что многое еще может поменяться. Итоги подведем в декабре», - сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс