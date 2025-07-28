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«Южный Кузбасс» провел летний этап турнира по мини-футболу среди руководителей

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») состоялся второй этап XII турнира по мини-футболу среди руководителей подразделений и ветеранов компании.

Турнир проходит на протяжении года. На футбольном поле угольщики встречаются весной, летом и осенью, а финальная зимняя игра завершает соревнования. Команды играют по круговой системе.

Весной руководители «Южного Кузбасса» встречались в спортивном зале Центра зимних видов спорта Междуреченска. Команды управления «Южного Кузбасса», автотранспортной службы, департаментов по открытой, подземной добыче угля, по обогащению и переработке угля, а также ветераны предприятия – в недавнем прошлом руководители разного уровня, открыли ежегодный футбольный турнир. Весенние игры завершились победой команды департамента по обогащению и переработке угля, набравшей наибольшее количество очков.

Летний этап директорского турнира состоялся на футбольном поле санатория-профилактория «Романтика». В спортивном поединке вновь сразились сборные подразделений «Южного Кузбасса» и ветераны компании. По итогам состязаний команда управления по обогащения и переработке угля снова стала лидером по количеству набранных очков.

По итогам весенних и летних встреч лидирует сборная обогатителей. На втором месте турнирной таблицы команда управления «Южного Кузбасса» и третья позиция – у департамента по подземной добыче угля. Следующий этап турнира по мини-футболу среди руководителей и ветеранов «Южного Кузбасса» состоится в сентябре.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
28/07/2025
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