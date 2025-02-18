«Южный Кузбасс» провел лыжные гонки

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») провела ежегодную лыжную гонку среди работников и ветеранов.

Лыжная гонка среди работников и ветеранов угольной компании «Южный Кузбасс» традиционно состоялась на городской лыжероллерной трассе. Мероприятие почётным забегом открыл талисман Группы «Мечел» – Мечелёнок, а также ветераны «Южного Кузбасса» и дети сотрудников компании. Впервые в корпоративных соревнованиях угольной компании участвовали студенты междуреченского горностроительного техникума.

Лыжники состязались в двух возрастных категориях – от 20 до 44 лет и 45 лет и старше. Длина дистанции для женщин составила 1000 метров, для мужчин – 2000 метров.

В возрастной группе от 20 до 44 лет лучшим среди мужчин стал горномонтажник подземный службы по монтажу горно-шахтного оборудования Илья Зеленин, среди женщин первой финишировала машинист установок обогащения и брикетирования ЦОФ «Кузбасская» Валерия Шелест.

В возрастной группе от 45 лет и старше победителем в мужском забеге стал Владимир Белобородов, проходчик шахты «Сибиргинская», в женском самой быстрой оказалась Ольга Смолькова, ведущий юрисконсульт по корпоративной работе.

Победители и призеры соревнований получили награды. Самыми активными болельщиками признали Ольгу Смолькову и ветерана Томусинского автотранспортного управления Наталью Теркину, им вручили палки для скандинавской ходьбы.

Лыжные гонки открывают программу спортивно-массовых мероприятий на 2025 год. Сейчас работники «Южного Кузбасса» готовятся к весеннему этапу футбольного турнира среди руководителей и соревнованиям по волейболу.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»