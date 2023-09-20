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«Южный Кузбасс» провел осенний этап директорского турнира

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») состоялся третий этап 10-го турнира по мини-футболу среди руководителей. Финал игр пройдет в декабре.

В этом году директорский турнир «Южного Кузбасса» посвящен двум юбилеям – 20-летию Группы «Мечел» и 30-летию компании. Соревнование традиционно проходит в четыре этапа, два из которых сыграли в марте и июне.

На очередной тур игр по мини-футболу среди руководителей сборные подразделений «Южного Кузбасса» собрались на поле санатория-профилактория «Романтика». Команды сыграли по две игры, каждый матч длится 15 минут. К финалу подошли со следующими результатами: управление по обогащению и переработке угля – 15 очков, Томусинское автотранспортное управление – 12, управление «Южного Кузбасса» – 10, управление по подземной добыче угля – 3, управление по открытой добыче угля – 2.

«Директорский турнир – наше ежегодное мероприятие. Руководители показали отличную игру. Особенно жарко сражались фавориты летнего этапа – обогатители и автомобилисты. Однако о победителях говорить пока рано, их определим по общей сумме очков после финальных игр в декабре», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

 

Фото: Южный Кузбасс

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kuzbassnews.ru
20/09/2023
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