«Южный Кузбасс» проводит профориентационные квесты для подростков

«Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») ежегодно проводит летние профориентационные мероприятия в детских оздоровительных лагерях.

В течение летних каникул активисты совета молодежи «Южного Кузбасса» традиционно проводят профориентационные квесты среди школьников, отдыхающих в загородных лагерях «Звездочка» и «Романтика». Угольщики погружают ребят в атмосферу суровой красоты угольных пластов, огромных машин и отважных профессионалов, добывающих уголь.

Этим летом организаторы приготовили интересную программу. Участники квеста отгадывают тематические загадки, собирают пазлы с изображением гигантской техники, изображают слова угольной тематики в эмоциональной игре «крокодил шахтерский», участвуют в эстафете «спаси коллегу», примеряют средства индивидуальной защиты горняков и шахтёров, делают яркие фотографии на память.

В награду все участники получают на память сувениры с символикой «Южного Кузбасса».

«В возрасте 14-15 лет квест – самая удачная форма получения информации. В игровой форме мы знакомим ребят с «Южный Кузбассом». Мальчишки и девчонки примеряют на себе образ работника угольного предприятия, ощущают важность взаимодействия в команде. В будущем всё это поможет ребятам выбрать свой профессиональный путь», – говорит специалист по развитию и обучению персонала, председатель совета молодежи ПАО «Южный Кузбасс» Алена Гурьева.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»