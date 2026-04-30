«Южный Кузбасс» стал серебряным призером корпоративной интеллектуальной игры «Мечел-КВИЗ»

Угольная компания «Южный Кузбасс» стала серебряным призером корпоративной онлайн-викторины «Мечел-КВИЗ: Интеллектуальный вызов!» в зачете предприятий.

В викторине «Мечел-КВИЗ: Интеллектуальный вызов!», приуроченной к 23-летию Группы «Мечел», приняли участие 49 команд из 23 предприятий Группы и двух предприятий-партнеров. Интеллектуальные состязания проходили в официальном сообществе «Мечела» в социальной сети «ВКонтакте». Всего 86 вопросов, затрагивавших самые разные темы, но так или иначе связанные с «Мечелом». Помимо непосредственно викторины, тематические активности с заданиями ждали и болельщиков, написавших около 3000 комментариев. Итоги подводились в двух зачетах: определялась тройка лучших команд, а также предприятие-победитель.

Для участия в викторине «Южный Кузбасс» заявил четыре команды: «Южане», «ГорнячкИ», «Душки», «Бодрячки» – участники собрались с разных подразделений компании. Каждая сборная продумала свой внешний вид и подготовила яркую видеовизитку. Единый стиль и презентация ролика давали дополнительные баллы участникам. По итогам трех туров в топ-10 команд вошла сборная «ГорнячкИ».

«Команда собралась буквально за считанные минуты – и для каждого из нас это был новый, захватывающий опыт. Найти ответ за 60 секунд оказалось непросто, но вполне реально, когда работаешь одной командой. Вопросы касались истории и деятельности «Мечела», регионов присутствия. А «Мечел» – это география всей страны: предприятия разной направленности, от шахт до металлургии и энергетики. Эмоций – море! Отличный проект!» – поделился старший энергетик Департамента ремонта и технического обслуживания ПАО «Южный Кузбасс» и член команды «ГорнячкИ» Анатолий Данченко.

В зачете предприятий онлайн-викторины «Южный Кузбасс» стал серебряным призером. Вторая строчка турнирной таблицы сложилась из баллов, набранных непосредственно командами, а также баллов, заработанных активными болельщиками.

«В нашем городе стало популярным проведение КВИЗов разной направленности, и мы с мужем Денисом, капитаном команды «Душки», часто принимаем в них участие. Я очень обрадовалась, что в Группе «Мечел» стартовала подобная корпоративная игра. Я не попала в состав команд, которые представляли «Южный Кузбасс», но мне было интересно ответить на вопросы открытого тура онлайн-викторины. Это было важно для меня! Во-первых, возможность еще ближе познакомиться с предприятиями «Мечела». А, во-вторых, внести вклад в победу «Южного Кузбасса». Вопросы были непростыми, но я справилась! Поздравляю «Южный Кузбасс» со вторым местом. Приятно осознавать, что и я причастна к этому успеху», – прокомментировала оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин ПАО «Южный Кузбасс» Анна Владимирова.

«Квиз зацепил всех – от рабочих до руководителей. Корпоративная игра по-настоящему сплотила коллектив: в едином порыве и команды, и болельщики вели предприятие к победе. Такие форматы показывают, что мы – одна большая команда, где каждый готов поддержать друг друга и вместе добиваться результата. Уверен, этот дух единства останется с нами и в рабочих буднях», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

«Недавно наша компания отметила свой 23-й день рождения. И я рад, что одним из самых ярких событий этого праздника стала корпоративная онлайн-викторина «Мечел-КВИЗ: Интеллектуальный вызов!». Масштаб игры впечатляет: 49 команд, около 1200 человек приняли активное участие. 23 года для компании – это возраст силы и опыта, и прошедший квиз еще раз подтвердил, что наш главный актив – это люди: эрудированные, азартные и способные работать в команде. Благодарю всех за участие и за ту энергию, которую вы вложили в этот праздник. С таким интеллектуальным потенциалом мы уверенно вступаем в наш 24-й год!», – сказал генеральный директор ПАО «Мечел» Игорь Хафизов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»