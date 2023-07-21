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«Южный Кузбасс» сыграл в волейбол

В начале июля на междуреченском стадионе «Томусинец» состоялись отборочные игры по волейболу среди команд «Южного Кузбасса». Состязания в зачет летней корпоративной спартакиады проходили по двум дивизионам в двух подгруппах. Команды сыграли по две партии до 15 очков.

Первые два дня силами мерились сборные первого дивизиона: ЦОФ «Сибирь», Томусинского автотранспортного управления, разреза «Томусинский», управления «Южного Кузбасса», шахт имени В.И. Ленина, «Ольжерасская-Новая» и «Сибиргинская». Лидером игр стала сборная ЦОФ «Сибирь». В финальных соревнованиях на летней спартакиаде обогатители сыграют с автомобилистами за 1-2 место, а команда управления «Южного Кузбасса» встретится с командой шахты «Сибиргинская» в борьбе за 3-4 место.

Настоящие спортивные страсти разыгрались в последний день игр. На волейбольном поле встретились команды второго дивизиона: разрезов «Ольжерасский», «Красногорский» и «Сибиргинский», ОФ «Красногорская», ЦОФ «Кузбасская» и ГОФ «Томусинская», службы по монтажу горно-шахтного оборудования и «Взрывпрома Юга Кузбасса». Игры пришлось прервать внезапно из-за погодных условий: сильный ветер сносил мяч, а ливень с градом мешали объективности результатов. Полуфинальные баталии волейболистов второго дивизиона решили продолжить на летней корпоративной спартакиаде.

«В спорте, как и в производстве, результативность напрямую зависит от слаженной командной работы. Каждый вносит личный вклад в общий результат. Позитивный настрой участников полуфинала вселяет уверенность, что и финальные игры будут зрелищными и интересными. Убежден, что на корпоративной спартакиаде работники «Южного Кузбасса» покажут достойные результаты не только в волейболе, но и в других видах спорта: легкоатлетической эстафете, мини-футболе, перетягивании каната, силовых видах», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
21/07/2023
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