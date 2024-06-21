«Южный Кузбасс» трудоустраивает подростков

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») за время летних каникул трудоустроит 70 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.

«Южный Кузбасс» за три летних месяца предоставит рабочие места 70 несовершеннолетним детям своих работников: 50 будут трудиться на предприятиях Междуреченска, 20 – Мысков. В июне к работе приступили 18 подростков, в июле запланировано трудоустроить 28 ребят, в августе – 24.

Юноши и девушки задействованы в основном на благоустройстве административно-бытовых комбинатов и офисов. Под присмотром наставников подростки белят бордюры, высаживают цветы, наводят порядок.

Несовершеннолетние работники трудятся по четыре часа в день, в соответствии с российским законодательством. Каждый рабочий день ребят начинается с выдачи наряда, получения спецодежды и инвентаря, а также ознакомления с правилами безопасного труда.

«Мы ежегодно трудоустраиваем детей наших сотрудников на время летних каникул. В этом году даже увеличили количество рабочих мест для мысковских ребят. Важный результат летнего трудоустройства — получение первого опыта производственной дисциплины, а также, безусловно, первые деньги, заработанные своим трудом. Все это способствует формированию ответственного отношения к работе. Надеемся, в будущем кто-то из ребят придет к нам трудоустраиваться по профессии», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс