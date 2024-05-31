«Южный Кузбасс» участвует в зеленых акциях

Работникиугольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») провели субботник на территории детского оздоровительного лагеря «Звездочка», а также помогли междуреченским дошкольникам высадить Аллею выпускников в детском саду.

В преддверии летнего сезона 30 работников «Южного Кузбасса» навели порядок на территории детского оздоровительного лагеря «Звездочка». Вооружившись граблями и мётлами, участники субботника собрали в зеленой зоне опавшие ветки и валежник, упаковали в мешки палую листву. За несколько часов удалось заполнить более 60 200-литровых пакетов. В помощь людям компания предоставила технику – с помощью погрузчика выкорчевали пни и загрузили собранный древесный мусор в кузов КамАЗа.

В Междуреченске «Южный Кузбасс» помог воспитанникам детского сада №9 «Золотой ключик» разбить Аллею выпускников. Совместно с ребятами активисты совета молодежи высадили на территории учреждения 15 саженцев ели, предоставленных компанией. Особые эмоции у мальчишек и девчонок вызвало появление символа компании – Мечелёнка. Он поддержал участников и сфотографировался с ребятами.

«В весенне-летний период традиционно уделяем пристальное внимание зеленым акциям. Уже провели масштабную уборку территорий своих административно-бытовых и промышленных площадок, высадили ели и сосны в междуреченском парке и мысковской лесополосе. Теперь, благодаря усилиям наших работников, «Звездочка» готова принять первую летнюю смену, а выпускники «Золотого ключика» получили именные деревья», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фот: Южный Кузбасс