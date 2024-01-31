«Южный Кузбасс» встретился с будущими студентами

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стала почетным гостем Дня открытых дверей междуреченского филиала КузГТУ.

В преддверии Дня российского студенчества специалисты «Южного Кузбасса» пообщались с учениками десятых и одиннадцатых классов пяти междуреченских школ. Встреча состоялась в междуреченском филиале Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в рамках Дня открытых дверей «Татьянин день».

Представители вуза рассказали старшеклассникам о преимуществах получения высшего технического образования, направлениях обучения в КузГТУ и работе студенческого совета. Будущим студентам представили постоянного индустриального партнера вуза – «Южный Кузбасс», отметив, что в этой угольной компании проходят практику и трудоустраиваются 75 процентов выпускников вуза.

Специалисты «Южного Кузбасса», в свою очередь, отметили пользу партнерства с университетом. Школьники узнали о работе компании, ее подразделениях и профессиях, о возможностях прохождения производственной практики и построения карьеры, посмотрели видеоролик о Группе «Мечел». После развлекательного квиза все ребята получили памятные подарки с корпоративной символикой «Южного Кузбасса», а победителю вручили специальный приз – рюкзак с логотипом компании.

«Южный Кузбасс» реализует обширную программу профориентационных мероприятий: экскурсии на предприятия для школьников и студентов, презентационные встречи в стенах учебных заведений. Мы открыты для общения и заинтересованы в том, чтобы молодежь рассматривала компанию в качестве будущего места работы», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: Южный Кузбасс