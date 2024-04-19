«Южный Кузбасс» вышел на субботники

В подразделениях угольной компании «Южный Кузбасс» начались весенние субботники. В них уже приняли участие более 200 работников компании.

Еженедельные субботники проходят во всех подразделениях «Южного Кузбасса» – по обогащению и переработке угля, открытой и подземной добычи, автотранспортном и центральном управлениях.

Угольщики рыхлят плотный весенний снег, убирают листья, песок, шлак и оттаявший мусор вокруг административных зданий и с территорий промышленных площадок. В помощь людям выделена техника: погрузчики, экскаваторы, грузовые автомобили.

К майским праздникам, в зависимости от погодных условий, будут побелены бордюры и деревья, разбиты цветочные клумбы, выставлены убранные на зиму вазоны и скамейки.

«В каждом подразделении – свой график выходов на уборку, ведь решение производственных задач никто не отменял. Однако у всех работников есть понимание, что красота, чистота и порядок – всегда результат совместного труда. Поэтому все с удовольствием выходят на весеннюю уборку», – прокомментировал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»