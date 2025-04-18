«Южный Кузбасс» вышел на субботники

В подразделениях угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») проходят весенние субботники — в наведении порядка уже приняли участие более 500 работников.

Еженедельные субботники проходят во всех подразделениях «Южного Кузбасса»: по обогащению и переработке угля, открытой и подземной добыче, автотранспортной службе и центральном управлении.

Угольщики убирают сухую листву, песок, шлак и оттаявший мусор вокруг административных зданий и с промышленных площадок. В помощь людям выделена техника: погрузчики, автовышки и грузовые автомобили. По завершении расчистки в финальной уборке планируется задействовать поливомоечные машины. К майским праздникам, если позволит погода, будут побелены бордюры и деревья, разбиты цветочные клумбы, выставлены убранные на зиму вазоны и скамейки.

«Субботники – это первый этап ежегодных экологических мероприятий «Южного Кузбасса». В благоустройстве участвуют все коллективы компании. В каждом подразделении – свой график выходов на уборку, ведь решение производственных задач никто не отменял. А чистота и порядок должны быть не только на рабочих местах, но и на территории», – сказал генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» Сергей Немыкин.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»