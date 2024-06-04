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«Южный Кузбасс» занял второе место в футбольном турнире «Мечела»

Сборная угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») завоевала «серебро» корпоративного турнира по мини-футболу Группы «Мечел».

Победители отборочных игр второго турнира Группы «Мечел» по мини-футболу – сборные «Южного Кузбасса», Коршуновского ГОКа, а также Челябинского и Белорецкого металлургических комбинатов – встретились на финальных играх в Ижевске.

В первый день «Южный Кузбасс» сыграл три игры и вышел в лидеры с общим результатом 7 очков. С аналогичным результатом первый игровой день закончил коллектив Белорецкого металлургического комбината. На второй день угольщики сразились с металлургами за Кубок победителя.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Все решалось в серии пенальти, завершившейся со счетом 3:2 в пользу БМК. Команда «Южного Кузбасса» заняла вторую ступеньку пьедестала, на третьей – футболисты Челябинского металлургического комбината.

Лучшим вратарем турнира признан Артем Гаврилин («Южный Кузбасс»), лучшим бомбардиром – Сергей Пащенко («Южный Кузбасс»), лучшим игроком – Руслан Закиров (Белорецкий металлургический комбинат).

«Футболисты «Южного Кузбасса» – победители турнира 2023 года – и в этот раз показали достойную, красивую игру, уступив пьедестал в упорной борьбе. Замечательно, что родилась новая, зрелищная, эмоциональная спортивная традиция, объединяющая многотысячный коллектив Группы «Мечел», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
04/06/2024
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