Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«Южный Кузбасс» запустил новую лаву

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») ввела в эксплуатацию новый очистной забой с промышленными запасами 1,4 млн тонн коксующегося угля.

Лава 3-2-7 БИС на шахте «Сибиргинская» располагается на глубине от 264 метров. При ее подготовке пройдено 2,5 километра горных выработок. Средняя вынимаемая мощность пласта – 3,5 метра.

Лава оборудована очистным механизированным комплексом, в состав которого входят 105 секций крепи. Смонтировано множество единиц тяжелой техники, в том числе лавный и сбоечный скребковые конвейеры, ленточный конвейер, очистной комбайн, дробильная установка, скребковый перегружатель. Оборудование соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

В лаве работает передовой коллектив добычного участка №1 под руководством опытного бригадира Евгения Толочкова.

Шахтеры «Сибиргинской» приступили к добыче в новой лаве 3-2-7 БИС, которую отрабатывают по второму слою, а это сложный процесс, требующий от угольщиков тщательного планирования, знаний и опыта. Отработка запасов новой лавы будет вестись в течение полутора лет.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
13/08/2025
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus