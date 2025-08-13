«Южный Кузбасс» запустил новую лаву

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») ввела в эксплуатацию новый очистной забой с промышленными запасами 1,4 млн тонн коксующегося угля.

Лава 3-2-7 БИС на шахте «Сибиргинская» располагается на глубине от 264 метров. При ее подготовке пройдено 2,5 километра горных выработок. Средняя вынимаемая мощность пласта – 3,5 метра.

Лава оборудована очистным механизированным комплексом, в состав которого входят 105 секций крепи. Смонтировано множество единиц тяжелой техники, в том числе лавный и сбоечный скребковые конвейеры, ленточный конвейер, очистной комбайн, дробильная установка, скребковый перегружатель. Оборудование соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда.

В лаве работает передовой коллектив добычного участка №1 под руководством опытного бригадира Евгения Толочкова.

Шахтеры «Сибиргинской» приступили к добыче в новой лаве 3-2-7 БИС, которую отрабатывают по второму слою, а это сложный процесс, требующий от угольщиков тщательного планирования, знаний и опыта. Отработка запасов новой лавы будет вестись в течение полутора лет.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»