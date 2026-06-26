«Южный Кузбасс» знакомит школьников с производством

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» провели профориентационные экскурсии для школьников. Юные гости – дети сотрудников и воспитанники детского дома «Единство» – посетили производственные подразделения, где познакомились с процессами угледобычи.

Первыми на экскурсии в «Южном Кузбассе» побывали дети сотрудников предприятия, которые в настоящий момент трудоустроены в компании по программе летней занятости. Следом за ними с работой угольной компании познакомились воспитанники детского дома. Экскурсионные маршруты немного отличались, но оба мероприятия прошли насыщено и интересно.

Перед посещением производственных объектов для экскурсантов провели вводный инструктаж по охране труда и выдали средства индивидуальной защиты.

Ребята побывали в учебном центре «Южного Кузбасса», познакомились с макетами отдельных зданий и целых производственных комплексов компании, увидели модели карьерного и шагающего экскаваторов, бурового станка. Самые смелые попробовали свои силы на тренажёре-имитаторе карьерного экскаватора ЭКГ-8, с помощью которого профессиональные навыки оттачивают действующие и будущие машинисты экскаваторов, побывали в кабинете, где слушатели корпоративного учебного центра обучаются методам безопасной работы на высоте.

«Меня заинтересовал макет обогатительной фабрики «Сибирь» и горного оборудования, которые мы увидели в аудиториях учебного центра. Не представляла, как всё можно было уместить на небольшом столе!» – рассказала ученица лицея №20 Анна Коротаева.

На шахте имени В.И. Ленина ребята прошли по маршруту, которым идут шахтёры перед началом работы: проверка знаний по охране труда на электронном устройстве, кабинет предсменного медосмотра и ламповая, где юные гости примерили шахтёрскую амуницию.

На разрезе «Красногорский» мальчишки и девчонки пообщались с начальником смены Евгением Макеевым. Горняк рассказал ребятам об основных этапах своей карьеры.

На электроремонтном участке опытный токарь Андрей Игнатьев показал ребятам токарный, фрезерный и расточный станки, раскрыл принцип действияипроизводственную значимость станочного оборудования.

До одной из производственных площадок разреза «Красногорский» ребят доставил вахтовый автомобиль. Подросткам объяснили, как залегают пласты черного золота в разрезе земной коры, и показали работу добывающей техники.

В автотранспортной службе мальчишек и девчонок ждал гигантский БелАЗ. Ребята взобрались на палубу самосвала со страховкой взрослых, посидели в водительском кресле, а кому-то посчастливилось подать мощный предупреждающий сигнал.

«Этой осенью иду учиться в техникум. Будущей специальностью выбрал организацию автомобильных перевозок. Оказаться в кабине огромного БелАЗа было очень здорово! Запомнится надолго!» – поделился воспитанник детского дома «Единство» Константин Ромашкин.

В главной диспетчерской «Южного Кузбасса» ребята на нескольких огромных мониторах увидели производственную картину, складывающуюся в текущий момент на всех предприятиях компании.

В завершении мероприятий экскурсантам вручили буклеты с полезной информацией о «Южном Кузбассе» и сувениры.

«Подобные экскурсии – важная часть социализации и профориентации детей. Они не просто расширяют кругозор, а видят, как работают большие производственные предприятия, вдохновляются примерами и уже более осознанно подходят к выбору будущей профессии», - сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»