За 8 месяцев 2024 года признаны недействительными 217 деклараций на зерно, оформленные кемеровскими, новосибирскими и томскими аграриями

В связи с часто встречающимися случаями оформления деклараций на зерно и продукты переработки зерна с нарушением процедур обязательного подтверждения ее соответствия специалисты Россельхознадзора регулярно проводят мониторинг сведений, размещенных на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Здесь же можно проверить и информацию о наличии обязательных исследований, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях в целях декларирования.

Так, с января по август 2024 года при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия специалисты Россельхознадзора признали недействительными 217 деклараций о соответствии на зерно, из которых 108 были оформлены на территории Новосибирской области, 58 — в Томской области и 51 — в Кемеровской области — Кузбассе.

В каждом из случаев основанием для отзыва стало выявление факта недостоверного декларирования соответствия зерна по одной или одновременно нескольким причинам:

— отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов, примененных при производстве зерна;

— проведение исследований зерна по методам, не включенным в перечень стандартов Таможенного союза;

— нарушение правил оформления, предусмотренных единой формой декларации;

— декларирование партии зерна без указания ее размера и другие.

23 августа 2024 года одним из наглядных примеров нарушения стало выявление деклараций о соответствии на партию зерна рапса массой 700 т и партию гороха массой 400 т урожая 2023 года, принятых с нарушением установленных процедур обязательного подтверждения соответствия. Заявителем декларации и изготовителем продукции является крестьянское (фермерское) хозяйство «Агрика», зарегистрированное в Мошковском районе Новосибирской области.

При рассмотрении деклараций о соответствии и протоколов испытаний, а также в ходе анализа официальной информации на сайте Росаккредитации и во ФГИС «Сатурн», инспектор Россельхознадзора установил, что в нарушение требований Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» в протоколах испытаний, на основании которых приняты декларации, отсутствуют сведения о проведенных исследованиях на предельно допустимые уровни содержания действующих веществ пестицидов, обработка которыми подтверждена информацией во ФГИС «Сатурн».

Наряду с признанием деклараций недействительными и направлением сведений в Росаккредитацию, К(Ф)Х «Агрика» и другим хозяйствующим субъектам, нарушившим требования технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», выданы предостережения.