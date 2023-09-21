За 8 месяцев 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 777,880 тонн и 87616,328 м3 лесоматериалов подготовленного для экспорта из Кузбасса, что выше на 35 %, чем объем лесоматериалов подготовленный для экспорта в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной объем экспортирован в Китайскую Народную Республику – 77240,335 м3 и 777,880 тонн. Также большие объемы пиломатериала вывозились в Республику Таджикистан – 4194,677 м3, в социалистическую республику Вьетнам – 4071 м3, в Киргизскую Республику – 1353,212 м3 и в Республику Казахстан – 657,822 м3. Лесопродукции в качестве крепежного материала вывозились в Литву – 34,8 м3 , Монголию – 10,6 м3, Польшу – 1,2 м3 , Нидерланды - 0,8 м3 и Узбекистан – 0,986 м3.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию (ФГБУ «ВНИИЗЖ» КемИЛ) для установления карантинного фитосанитарного состояния. По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдано 2838 фитосанитарных сертификата.