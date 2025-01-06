За праздничную неделю СТК «Шерегеш» посетили почти 104 тысячи человек

На курортах Кузбасса в самом разгаре зимний сезон. В период с 29 декабря по 4 января только в Шерегеше отдохнули 103 818 туристов (без учета экскурсантов). Горнолыжные комплексы региона подготовили праздничные программы и спортивные соревнования.



«Этой зимой погода нас по-настоящему балует — легкий морозец и небольшие снегопады комфортны для активного отдыха за городом. Сейчас туристы со всей России и зарубежья знают Кузбасс как уникальный для зимнего отдыха регион. Любители быстрых спусков могут провести время на наших горнолыжных курортах, есть варианты пеших, лыжных и конных прогулок, катание на снегоходах по живописным уголкам природы. Уверен, что каждый житель региона и наши гости смогут найти отличные варианты провести эти праздничные дни с пользой для здоровья», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.



В «Шерегеше» обширная спортивно-развлекательная программа запланирована на протяжении всех новогодних каникул в секторе Е. Курорт посетили участники социального тура «Шерегеш для детей». 58 человек из Калтана и Новокузнецка познакомились с обитателями «Фермы Альпак» и «Хаски ленда», поднялись на вершину горы Зеленая, а также заглянули в юрту Деда Мороза. Однодневные туры организуются для детей участников СВО, многодетных и неполных семей, а также детей с особенностями здоровья.



Горнолыжный комплекс «Танай» с 29 декабря по 8 января проводит праздничные новогодние программы для семей с детьми. Подготовлены семь горнолыжных трасс различного уровня сложности. Для новичков и самых маленьких спортсменов работает учебная трасса, где профессиональные инструкторы помогут встать на лыжи или сноуборд.



«Горная Саланга» предлагает гостям семь трасс разного уровня сложности. Любителям скоростных спусков построили отдельный сектор для сноутюбинга. С 1 по 8 января проходят спортивные новогодние соревнования для детей и их родителей.



В этом году девять региональных туроператоров разработали новогодние маршруты, которые стартовали 29 декабря и продлятся до 12 января. Любители активного отдыха могут сходить в трехдневные походы «Январские праздники на Поднебесных зубьях» и «Зимний поход на пик Поднебесный». Участников после подъемов на гору ждет жаркая баня в уютном домике в тайге.



Санаторий «Томь-Усинский» в Сосновой роще на юге Кузбасса предлагает отдохнуть в горячем бассейне под открытым небом, а в Трудармейском развлекательном комплексе можно повеселиться в аквапарке и познакомиться с пушистыми обитателями Парка дикой природы.



Участники маршрута «Новогодние чудеса Мариинска» посетят обзорную экскурсию с элементами театрализации, узнают богатую историю города и самостоятельно изготовят новогоднюю игрушку. Также в программе маршрута — квест с элементами дополненной реальности, в рамках которого туристы перенесутся в эпоху царской семьи, золотых приисков и купцов, чтобы найти сокровища.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса