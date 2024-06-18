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Задержанная транспортными полицейскими жительница Тайги предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Задержанная транспортными полицейскими жительница Тайги предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Следователи линейного отдела полиции на станции Тайга Кузбасского ЛУ МВД России завершили расследование уголовных дел о незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, возбужденных в отношении 20-летней местной жительницы.

Транспортные полицейские при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбасса задержали подозреваемую весной этого года. В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленница с использованием сети интернет приобрела партию запрещённых веществ, расфасовала их на мелкие партии и сбывала на территории города Тайга.

При проведении обыска по месту жительства задержанной сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли 17 приготовленных к сбыту свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что внутри находится героин и метадон. Кроме того, следователи собрали доказательства трех эпизодов сбыта наркотических средств.

В настоящее время женщине предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный сбыт наркотических средств) и части 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в значительном размере).

За наиболее тяжкое из этих деяний установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.  Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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kuzbassnews.ru
18/06/2024
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