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Заготовка кормов для животноводства продолжается в Тяжинском округе

В хозяйствах уже заложено более 6857 тонн сенажа, что составляет 81 % от плана. Также аграрии заготовили 1732 тонны сена (65 % от плана). В животноводческой отрасли обеспечено по 16,3 кормовых единиц на условную голову.
Хозяйства муниципалитета стремятся закончить кормозаготовку до начала уборки зерновых культур, так как за одним механизатором закреплено по несколько единиц техники.
Первым в Тяжинском округе на уборку озимых зерновых культур вышло общество с ограниченной ответственностью ОПХ «Новопокровское». Хлеборобы уже убрали 110 гектаров озимой ржи.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/08/2024
Экономика
Тяжин
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