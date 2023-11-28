Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Заместитель прокурора области Юрий Федин проверил исправительную колонию строгого режима

Заместитель прокурора Кемеровской области - Кузбасса Юрий Федин в рамках рабочей поездки в г. Юрга проверил состояние законности и условия содержания осужденных в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 41» ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.

В ходе проверки произведен обход жилых, коммунально-бытовых, производственных и штрафных помещений учреждения, медицинской части.

Выявлены отдельные нарушения законодательства в части обеспечения режима, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, привлечения осужденных к труду, а также требований пожарной безопасности.

По результатам проверки принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры области.

По окончании проверки Юрий Федин совместно с заместителем начальника ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу Евгением Романовым провел личный прием родственников осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса.

На прием обратились 5 граждан по вопросам привлечения осужденных к оплачиваемому труду, законности производимых удержаний из заработной платы, применения к ним мер поощрения, разрешения выезда за пределы исправительного учреждения, замены лишения свободы более мягким видом наказания.

Всем обратившимся даны разъяснения и приняты обращения, результаты рассмотрения которых взяты на личный контроль заместителя прокурора области.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области.

Общество
Политика
Юрга
kuzbassnews.ru
28/11/2023
Общество
Политика
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus