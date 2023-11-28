Заместитель прокурора области Юрий Федин проверил исправительную колонию строгого режима

Заместитель прокурора Кемеровской области - Кузбасса Юрий Федин в рамках рабочей поездки в г. Юрга проверил состояние законности и условия содержания осужденных в Федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 41» ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.

В ходе проверки произведен обход жилых, коммунально-бытовых, производственных и штрафных помещений учреждения, медицинской части.

Выявлены отдельные нарушения законодательства в части обеспечения режима, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, привлечения осужденных к труду, а также требований пожарной безопасности.

По результатам проверки принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры области.

По окончании проверки Юрий Федин совместно с заместителем начальника ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу Евгением Романовым провел личный прием родственников осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях Кемеровской области – Кузбасса.

На прием обратились 5 граждан по вопросам привлечения осужденных к оплачиваемому труду, законности производимых удержаний из заработной платы, применения к ним мер поощрения, разрешения выезда за пределы исправительного учреждения, замены лишения свободы более мягким видом наказания.

Всем обратившимся даны разъяснения и приняты обращения, результаты рассмотрения которых взяты на личный контроль заместителя прокурора области.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области.