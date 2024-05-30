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Заместитель прокурора области Юрий Федин проверил колонии-поселения

Заместитель прокурора области Юрий Федин провел проверку состояния законности и условий содержания осужденных в федеральных казенных учреждениях колониях-поселениях №№ 2 и 3 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу, расположенных в Чебулинском районе.

В ходе проверки произведен обход жилых, коммунально-бытовых, производственных, медицинских и штрафных помещений учреждений.                                                                                                          

Установлены отдельные нарушения законодательства в части обеспечения режима, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, привлечения осужденных к труду, ветеринарного законодательства, а также требований пожарной безопасности.

По результатам проверки принят комплекс мер прокурорского реагирования. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области.

Также в ходе рабочей поездки Юрий Федин совместно с заместителем начальника ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу Олегом Жолудевым провел личный прием родственников осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Кузбасса.

На прием обратились 6 граждан по вопросам предоставления свиданий, установления административного надзора, применения мер взыскания, выезда за пределы исправительного учреждения, замены лишения свободы боле мягким видом наказания, условно-досрочного освобождения.

По результатам личного приёма заместителем прокурора области даны разъяснения и приняты обращения, рассмотрение которых взяты на его личный контроль.          

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
kuzbassnews.ru
30/05/2024
Общество
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