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Завершился фестиваль «Студенческая весна в Кузбассе» для студентов профессиональных образовательных организаций

В общекомандном зачете на первом месте – Белово, на втором – Новокузнецк, на третьем – Юрга.
Студенты Тяжинского агропромышленного техникума в этом году впервые приняли участие в «Студенческой весне» и стали лауреатами в различных номинациях. В направлении «Театральное – «Фронтовая поэзия» Кристина Лапицкая – на третьем месте. Создавшая музыкальный видеоклип Роза Барсукова заняла третье место. В направлении «Медиа «Видеорепортаж» Андрей Ипполитов был удостоен специального приза.

Образование
Кемерово
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kuzbassnews.ru
26/04/2023
Образование
Кемерово
Тяжин
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