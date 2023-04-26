Завершился фестиваль «Студенческая весна в Кузбассе» для студентов профессиональных образовательных организаций

В общекомандном зачете на первом месте – Белово, на втором – Новокузнецк, на третьем – Юрга.

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума в этом году впервые приняли участие в «Студенческой весне» и стали лауреатами в различных номинациях. В направлении «Театральное – «Фронтовая поэзия» Кристина Лапицкая – на третьем месте. Создавшая музыкальный видеоклип Роза Барсукова заняла третье место. В направлении «Медиа «Видеорепортаж» Андрей Ипполитов был удостоен специального приза.