Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Одним из вредителей зерна является жук – зерновка. Зерновка наносит значительный экономический вред, также, может навредить и здоровью человека. Сложность обнаружения данного жука заключается в том, что личинки забираются в молодые зерна и заделывают входное отверстие тонкой пленкой. Из-за этого невооруженным взглядом невозможно определить, есть ли в зернах вредители. О наличии зерновки узнают уже только тогда, когда личинка переходит в стадию взрослого жука и вылезает наружу. Естественно, вредитель, таким образом, портит зерно. Может быть уничтожено до 75% урожая. Личинки проедают крупные полости, семена теряют всхожесть. При этом экскременты личинок содержат вредный для здоровья людей и животных алкалоид, поэтому зараженные зерновкой зерна невозможно использовать в пищевых и кормовых целях.

Всего в мире насчитывают более 1000 видов зерновок. В нашей стране было зарегистрировано около 100 видов данного вредителя. Например, фасолевая зерновка, которая повреждает данную культуру в полях и хранилищах, в основном распространена в Южных регионах России, на Северном Кавказе. Примечательно, что самки откладывают яйца не только на семена и бобы, но даже на мешки с фасолью, что способствует быстрому распространению вредителя.

Так, арахисовая зерновка – маленький жук длиной всего 3 мм, который вредит при выращивании и хранении арахиса.

В промышленных масштабах безопасность партий бобовых контролируется в лабораторных условиях. Для профилактики распространения зерновки используют агрохимические методы. Они включают в себя короткие сроки проведения посевной компании, выбор в пользу устойчивых к заражению вредителем сортов, а также глубокую вспашку и лущение стерни. К химическим методам относят фумигацию, то есть обработку специальными средствами семян и зерен гороха в хранилищах, а также опрыскивание посадок инсектицидами.

В случае обнаружения вредителя партия зерна, или семян подвергается фумигации. Затем отбираются новые пробы, которые повторно исследуются в лаборатории.