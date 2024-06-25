Житель Иркутской области выслушал приговор за незаконный оборот крупной партии наркотиков и легализацию денежных средств

33-летний житель Ангарска Иркутской области был задержан на территории Кузбасса в сентябре 2023 года, когда на автомобиле с размещённой эмблемой фонда «Город без наркотиков» перевозил из Новосибирской области домой через Хакасию более 4,5 кг синтетических наркотиков метиламфетамин и МДМА (экстази), а также более 700 гр марихуаны и мефедрона для их дальнейшего сбыта. После задержания он сообщил ещё о 13 сделанных им «закладках» мефедрона на территории города Байкальск Иркутской области, а также о легализации им более 770 тысяч рублей, полученных от незаконного сбыта наркотических средств.

Как следует из материалов уголовного дела, в прошлом году сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу стало известно о готовящемся сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков. В ходе проведённой оперативной разработки на междугородней трассе в Мариинском муниципальном округе Кузбасса был остановлен автомобиль «Hyundai i40» с эмблемой фонда «Город без наркотиков» под управлением жителя города Ангарск Иркутской области. В автомобиле обнаружено более 4 гр мефедрона, более 700 гр марихуаны, а также таблетки, в которых содержался метамфетамин (первитин) и МДМА (экстази) общим весом более 4,5 килограммов.

После задержания ангарчанин заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и подробно рассказал об обстоятельствах совершённого преступления. Выяснилось, что особо крупную партию наркотиков он вёз из Новосибирской области домой через Хакасию для дальнейшего сбыта. Дополнительно он сообщил о сделанных им ранее в городе Байкальск Иркутской области 13-ти «закладках» наркотического средства мефедрон общим весом более 100 гр., которые позже были изъяты из тайников правоохранителями. Кроме того, он рассказал о совершённой им легализации более 770 тысяч рублей, полученных от преступной деятельности, которыми, в частности, оплачивал аренду автомобиля, а также приобрёл часы «Apple Watch» за 10 тысяч рублей и бильярдный кий за 32 тысячи рублей.

В судебном заседании подсудимый виновным признал полностью и настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства на основании заключённого им досудебного соглашения о сотрудничестве. Не возражал против такого порядка рассмотрения уголовного дела и государственный обвинитель.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств, назначил ангарчанину наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Одновременно с этим постановлено конфисковать в собственность государства наручные часы «Apple Watch SE» и бильярдный кий «Легенда» как приобретённые с доходов, полученных от преступной деятельности.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд