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Житель Кузбасса, лишённый водительских прав, решил пьяным съездить на автомобиле за кормом для собаки

Возвращаясь из магазина, 57-летний кузбассовец не справился с управлением своей «Mazda Familia», и «снёс» придорожную опору линии электропередачи. Позже выяснилось, что ранее он уже был подвергнут наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и вновь управлял автомобилем в том же состоянии.

Как установлено судом в ходе рассмотрения уголовного дела, в конце мая 2024 года 57-летний местный житель вместе со своей сожительницей и знакомым употребляли спиртное. Когда спиртное закончилось, сожители решили на автомобиле съездить в магазин за кормом для собаки. С ними решил поехать и их гость. Возвращаясь из магазина, подсудимый не справился с управлением принадлежащего ему автомобиля «Mazda Familia», совершив наезд на придорожную опору линии электропередачи.

Прибывшим на место дорожно-транспортного происшествия сотрудникам ГИБДД водитель предъявил документы на автомобиль и дополнительно пояснил, что водительское удостоверение у него отсутствует. Тут же было проведено освидетельствование, которым было подтверждено опьянение водителя.

А через некоторое время выяснилось, что водительское удостоверение у владельца автомобиля отсутствовало по причине его привлечения к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим органами предварительного расследования было возбуждено уголовное дело за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании мужчина полностью признал себя виновным в совершённом преступлении.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок полтора года.

Одновременно с этим суд постановил конфисковать принадлежащий мариинцу автомобиль «Mazda Familia» в собственность государства.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Кузбасса

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