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Житель Кузбасса поблагодарил росгвардейцев за помощь на дороге

Накануне юргинский экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Александра Леонтьева и сержанта Александра Храмцова помог водителю, который попал в сложную дорожную ситуацию.

 В дневное время росгвардейцы на участке автомобильной трассы М 53 «Юрга-Кемерово» увидели на краю проезжей части автомобиль «Шевроле Нива», а также водителя, который пытался остановить проезжающие попутно машины.

 Стражи правопорядка остановились и выяснили, что из-за неисправности своего авто кузбассовец не может продолжить путь. В целях предотвращения опасности дорожно-транспортного происшествия росгвардейцы помогли горожанину отбуксировать авто на безопасный участок дороги.

 Автомобилист поблагодарил росгвардейцев за неравнодушие и пожелал успехов на службе.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
21/06/2023
Общество
Юрга

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