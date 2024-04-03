Житель Кузбасса заплатит 100 тысяч рублей за незаконный оборот спиртосодержащей продукции

Житель Мариинска в начале 2023 года незаконно приобрёл спиртосодержащую жидкость в полимерных канистрах, из части которой после разбавления водой и добавления красителей с ароматизаторами изготавливал алкогольную продукцию меньшей крепости со вкусом «виски», «коньяка» и «клюквенной настойки». Полученную таким способом спиртосодержащую жидкость он в течение нескольких месяцев продавал водителями большегрузных автомобилей на одной из междугородних трасс Мариинского округа.

Из материалов уголовного дела следует, что 49-летний мариинец с целью получения дополнительного дохода решил заняться «кустарным» производством алкогольных напитков. Для этого в начале прошлого года на междугородней трассе он приобрёл спиртосодержащую жидкость, из которой впоследствии, разбавляя водой, получал алкогольную продукцию меньшей крепости. После этого, добавляя различные красители и ароматизаторы, выдавал полученную жидкость за «коньяк», «виски» и «клюквенную настойку», которую продавал на междугородней трассе водителям большегрузных автомобилей.

Преступная деятельность жителя Мариинска была пресечена в мае того же года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Мариинский», которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в надворной постройке дома мариинца склад с незаконной продукцией. Всего правоохранителями было изъято 148 полимерных пятилитровых бутылок с бесцветной прозрачной жидкостью и около 40 таких же бутылок с жидкостью тёмно-коричневого цвета.

Общий объём изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей продукции составил около 900 литров на общую сумму более 240 тысяч рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании кузбассовец вину в совершении незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции в крупном размере признал полностью.

Учитывая отсутствие отягчающих и совокупность смягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, определив рассрочку выплаты на четыре месяца: по 25 тысяч рублей ежемесячно.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд