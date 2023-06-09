Жители Кузбасса оценили новый график работы клиентских служб Социального фонда России

С апреля 2023 года клиентские службы ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу в городах Белово и Прокопьевск работают в новом режиме, с 8 до 20 часов, а также по субботам с 9 до 15.

За 2 месяца работы в эти клиентские службы обратилось более 10 тысяч граждан, в том числе в дополнительное вечернее время и в субботу обратилось более 300 граждан. Это говорит об эффективности проекта, который направлен на создание максимально комфортных условий для получения услуг ОСФР. Такой график оказался особенно удобным для работающих. Основными темами обращений в клиентские службы стали меры социальной поддержки семей военных, назначение, перерасчет и доставка пенсии, оформления единого пособия и материнского капитала, льготы, которые положены предпенсионерам.

«Удобно, конечно, что часы приема продлили, да еще в субботу можно прийти. Не надо с работы отпрашиваться, спокойно приходишь и все дела решаешь. И в субботу тоже, – делится впечатлением от нового режима работы клиентских сервисов беловчанка Алина Безбородова. – Радует, что Социальный фонд находит возможности стать доступнее для горожан».

Для назначения многих мер поддержки уже необязательно лично посещать различные государственные инстанции, документы можно подать дистанционно на электронных ресурсах. К услугам граждан более 100 онлайн-сервисов на портале Госуслуг, личный кабинет на сайте Социального фонда России.

Если же необходимо личное посещение клиентской службы Социального фонда, можно записаться на прием любым удобным способом: через сервис предварительной записи на официальном сайте СФР или по телефону регионального контакт-центра 8-800-200-10-02.

Фото: ОСФР