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Жители Кузбасса передали спецназовцам уникальное снаряжение

В Кемерове в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» представители региональной общественной организации «Братство СпН» поддержали росгвардейцев, вручив им дополнительное снаряжение.

Сотрудникам спецподразделений был передан детектор беспилотных летательных аппаратов с дополнительными модулями, а также дульные тормоз-компенсаторы, приобретенные неравнодушными жителями Кузбасса. По словам командира спецподразделения Росгвардии, детектор позволяет оперативно выявлять беспилотники противника, обозначая конкретную модель аппарата, не выявляя себя.

Росгвардейцы выразили благодарность общественникам за их неравнодушие и пообещали в ближайшее время передать дополнительное снаряжение в зону СВО.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/06/2024
Общество
Кемерово
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