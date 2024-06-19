Жители Кузбасса передали спецназовцам уникальное снаряжение

В Кемерове в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» представители региональной общественной организации «Братство СпН» поддержали росгвардейцев, вручив им дополнительное снаряжение.

Сотрудникам спецподразделений был передан детектор беспилотных летательных аппаратов с дополнительными модулями, а также дульные тормоз-компенсаторы, приобретенные неравнодушными жителями Кузбасса. По словам командира спецподразделения Росгвардии, детектор позволяет оперативно выявлять беспилотники противника, обозначая конкретную модель аппарата, не выявляя себя.

Росгвардейцы выразили благодарность общественникам за их неравнодушие и пообещали в ближайшее время передать дополнительное снаряжение в зону СВО.

Фото: Росгвардия