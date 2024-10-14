Жители поселка Итатский приняли участие во Всероссийской акции «Подвиг села: новые герои»

Руководитель любительского объединения Итатского городского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Татьяна Сергеевна Лебедева рассказала о подвиге своего одноклассника, участника специальной военной операции, младшего сержанта Ильи Андреевича Михиевич, погибшего при выполнении боевого задания. Т. С. Лебедева стала призёром сетевой акции Российского союза сельской молодёжи, награждена дипломом и памятными подарками.

Перед мотострелковым отделением, в составе которого находился младший сержант Илья Андреевич Михиевич, была поставлена задача, наступая закрепиться в лесополосе рядом с пунктом Дибровка. Группе удалось зайти в тыл противника. В результате тактически грамотных действий российским воинам удалось захватить вражеские позиции и средства радиосвязи, благодаря чему появилась возможность отслеживать действия противника.

Во время боевого дежурства на наблюдательном пункте сержант Михиевич с помощью прибора ночного видения обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, скрытно подбиравшуюся к оборонительным рубежам российских войск. Проанализировав направление движения, и определив количественный состав группы, Илья Михиевич стал корректировать артиллерийский обстрел. В результате диверсанты были уничтожены.

В начале февраля 2024 года штурмовая группа Ильи Михиевича получила приказ взять опорный пункт в Авдеевке, находившейся под контролем ВСУ. При штурме по группе был открыт минометный огонь, в результате чего один боец был ранен. В укрытии раненому удалось оказать помощь, но чтобы его состояние не ухудшилось, воина необходимо было незамедлительно эвакуировать. Младший сержант Илья Андреевич Михиевич под минометным огнем вывел товарища в точку эвакуации.

Художественный руководитель Итатского ГДК Софья Анатольевна Максимова и Александр Лукомский подготовили публикацию о замечательном педагоге Николае Сергеевиче Лукомском. Эта работа отмечена сертификатом за участие.