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Жители Тяжинского округа присоединились к всероссийской лыжной гонке

«Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лыжная гонка прошла на базе загородного лагеря «Олимпиец». На старт вышли как дети, так и взрослые.
Участников поприветствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. У любителей активного образа жизни была возможность пройти на лыжах трассу в 1945 метров. Спортсмены могли подкрепить силы кашей и выпить горячего чаю.
За активное участие благодарственным письмом главы округа отмечены самые юные спортсмены – Варвара Поморцева и Анатолий Росликов, а также опытные физкультурники – Ольга Михайловна Марцыняко и Иван Степанович Лунев. Все участники лыжной гонки получили сувениры.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/02/2025
Спорт
Тяжин
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