Жительница Кузбасса «отсудила» у московской образовательной организации «ГикБреинс» около 120 тысяч рублей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, жительнице Мариинска не удалось «отсудить» у собственника образовательной онлайн-платформы полную стоимость обучения. Но присуждённая судом сумма с учётом штрафа, процентов и компенсации морального вреда оказалась на 10 тысяч рублей больше, чем было потрачено на неудавшееся освоение образовательной программы «Пакет Разработчик».

Как установлено судом и следует из материалов дела, ещё в феврале прошлого года 28-летняя жительница Мариинска решила пройти дистанционное обучение на онлайн-платформе, принадлежащей московской компании «ГикБреинс». Выбрав для обучения программу курса «Пакет Разработчик», она оплатила по заключённому договору полную стоимость обучения – немногим более 110 тысяч рублей.

Срок обучения составлял 12 календарных месяцев, но уже через полтора месяца, пройдя несколько занятий, учащаяся перестала быть заинтересованной в дальнейшем получении услуг по заключённому договору. При этом извещать представителя компании «ГикБреинс» о прекращении занятий сразу она не стала, лишь через полгода направив ответчику досудебную претензию с требованием расторжения договора и возврата уплаченных денежных средств. Убедившись в том, что претензия ответчиком проигнорирована, жительница Мариинска обратилась в суд за защитой прав потребителя, требуя взыскать с ответчика более 300 тысяч рублей, включив в эту сумму компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд установил, что полная программа курса «Пакет Разработчик» состоял из 237 уроков, а жительница Мариинска за время обучения посетила 23 урока, не уведомив после этого ответчика о прекращении обучения. При этом никем из сторон не было оспорено, что истцу в итоге был предоставлен доступ к 47 урокам. Поэтому с очевидностью установлено, что обязательства компании «ГикБреинс» перед потребителем частично были исполнены (на сумму около 22 тысяч рублей). Поэтому стоимость не оказанных потребителю услуг составила около 89 тысяч рублей.

Сумму компенсации морального вреда суд также посчитал завышенной, оценив размер морального вреда в 5 тысяч рублей.

В результате суд решил взыскать с компании «ГикБреинс» в пользу жительницы Мариинска около 120 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость не оказанных услуг по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.

Также компания должна выплатить в бюджет Мариинского муниципального округа государственную пошлину в размере около трёх с половиной тысяч рублей.

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