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Жительница Кузбасса по решению суда обязана возвратить в бюджет 350 тысяч рублей социальной поддержки

Зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя и получив государственную помощь в рамках программы социальной адаптации с целью открытия мини-кондитерской, 29-летняя жительница Мариинска через несколько месяцев прекратила свою регистрацию в этом статусе, нарушив условия социального контракта.

В октябре прошлого года 29-летняя жительница Мариинска воспользовалась государственной социальной помощью, предоставляемой властями Кузбасса малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. С ней был заключён социальный контракт на сумму 350 тысяч рублей для открытия мини-кондитерской.

Срок действия социального контракта составлял один год, и по его условиям женщина обязана была отчитаться о потраченных денежных средствах, а также осуществлять предпринимательскую деятельность не только в течение срока действия контракта, но и не менее чем в течение года со дня окончания этого срока.

Неоднократно должностными лицами проводились выездные проверки целевого использования денежных средств по месту осуществления деятельности. В ходе последней проверки установлено, что точка питания работала, практически всё необходимое оборудование было приобретено.

Однако через два месяца стало известно, что женщина прекратила свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. При этом с заявлением о продлении по уважительным причинам срока действия социального контракта она не обращалась.

По этой причине социальный контракт был расторгнут, и женщине направлено уведомление о возмещении денежной выплаты в размере 350 тысяч рублей. Эти требования были проигнорированы, в связи с чем Управление социальной защиты населения обратилось в суд.

Исследовав письменные материалы гражданского дела, Мариинский городской суд Кемеровской области признал заявленные требования обоснованными.

Решением суда бывшая индивидуальный предприниматель обязана возвратить в бюджет Кузбасса выплаченные ей денежные средства в размере 350 тысяч рублей.

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством решение суда вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи апелляционной жалобы – после её рассмотрения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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