Жительница Кузбасса признана виновной в причинении по неосторожности смерти своему грудному ребёнку

Судом установлено, что женщина, не досмотрев за своим пятимесячным сыном, находящимся рядом с ней на диване, допустила ситуацию, в результате которой ребёнок ударился головой. В результате преступной небрежности матери грудному ребёнку была причинена черепно-мозговая травма, которая через несколько дней, несмотря на усилия врачей, явилась причиной смерти.

Из материалов уголовного дела следует, что в начале 2025 года в вечернее время 20-летняя жительница Мариинска находилась дома на диване рядом со своим пятимесячным сыном. В какой-то момент произошла ситуация, в результате которой ребёнок ударился левой теменной и височной областью головы о твёрдый предмет или плоскость, какими могли служить пол или деревянная спинка дивана.

Через некоторое время у ребёнка ухудшилось самочувствие, была вызвана скорая медицинская помощь. Ребёнок экстренно был госпитализирован в местную больницу, откуда через несколько часов доставлен в больницу областного центра. Однако, несмотря на усилия врачей, через несколько дней ребёнок умер. Выяснилось, что в результате удара ребёнку была причинена закрытая черепно-мозговая травма, которая привела к отёку головного мозга, что и явилось причиной смерти.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В судебном заседании женщина вину в совершённом преступлении не признала. По версии стороны защиты, ребёнок погиб в результате некачественно оказанной медицинской помощи мальчику.

Однако в результате рассмотрения уголовного дела судом эти доводы не подтвердились и были опровергнуты совокупностью исследованных по делу доказательств. В суде было подтверждено, что трагические последствия произошли именно по вине матери, проявившей преступную небрежность.

Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимую виновной в причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации), и назначил женщине наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

