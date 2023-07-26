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Жительница Кузбасса выдала росгвардейцам найденный револьвер

 Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 53-летнюю жительницу Ленинска-Кузнецкого за добровольную выдачу незарегистрированного оружия ограниченного поражения и патронов.

По словам горожанки, во время разбора вещей в гараже покойного супруга, расположенного в городе Полысаево, она обнаружила револьвер, а также три патрона. Зная, что хранение незаконного арсенала может привести к негативным юридическим последствиям, в том числе уголовным, гражданка решила добровольно отнести находку правоохранителям.

 Росгвардейцы поблагодарили жительницу Кузбасса за гражданский поступок и предварительно установили, что выданным оружием является незарегистрированный газовый револьвер, а также три патрона от гладкоствольного ружья калибра 16. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой гражданке может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 2 015 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
26/07/2023
Общество
Ленинск-Кузнецкий
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