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Жительница Мысков выдала росгвардейцам найденное на отдыхе оружие

В городе Мыски местная жительница добровольно передала инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное в реке оружие.

По словам женщины, она вместе с семьей отдыхала на реке Мрассу, когда обнаружила в воде предмет, внешне похожий на старое ружье. Зная о проведении в регионе профилактической операции «Оружие», горожанка обратилась в подразделение Росгвардии, чтобы добровольно выдать опасную находку.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили жительницу Мысков за сознательный гражданский поступок и ответственное отношение к вопросам безопасности. По предварительной информации, переданный предмет со следами сильной коррозии является обрезом гладкоствольного ружья отечественного производства. В настоящее время по данному факту проводится проверка. По ее результатам женщине может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей.

С начала года жители Кузбасса добровольно выдали 29 единиц различного оружия и около 200 боеприпасов.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им может быть выплачено денежное вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Оружие и патроны можно сдавать в отделы полиции по месту жительства. При обнаружении взрывчатых веществ, мин, гранат или иных взрывоопасных предметов необходимо незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы и ни в коем случае не перемещать опасную находку самостоятельно.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Мыски
kuzbassnews.ru
26/06/2026
Общество
Мыски
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