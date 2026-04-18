Жительница Тайги добровольно сдала найденное оружие и боеприпасы

В городе Тайга сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 72-летнюю местную жительницу за добровольную выдачу найденного оружия.

По словам женщины, во время уборки гаража, доставшегося ей по наследству от покойного отца, она обнаружила предмет, внешне похожий на охотничье ружьё. Осознавая, что незаконное хранение оружия влечёт административную и уголовную ответственность, гражданка незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Вместе с оружием были обнаружены и переданы сотрудникам Росгвардии 19 патронов 16-го калибра.

По предварительным данным, изъятый образец является незарегистрированным двуствольным охотничьим ружьём. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Сотрудники Росгвардии выразили местной жительнице благодарность за проявленную гражданскую ответственность и содействие в обеспечении общественной безопасности.

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, гражданка может рассчитывать на денежное вознаграждение в размере до 7 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

