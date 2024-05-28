Жителю Кемеровского округа, который убил своего отца и брата судом назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре

Из показаний, данных в ходе предварительного расследования, которые были оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя, подсудимый пояснял, что проснулся от громко работающего телевизора в комнате, где спал его отец, ему это очень сильно не понравилось, тогда он решил убить своего отца с помощью топора, нанеся ему не менее трёх ударов в область лица.

После чего он прошёл в соседнюю комнату, где спал его брат, он подошёл к нему и нанёс ему топором в область головы также не менее трёх ударов.

После чего он стащил отца и брата в подпол дома.

В сентябре 2022 он пошёл в магазин и приобрел 4,5 кг гвоздей, чтобы отремонтировать крышу. Когда он вернулся домой, то решил гвоздями забить и крышку подпола.

Спустя год, у жительницы данного села, возникли определённые опасения, и она обратилась в полицию в заявлением о пропаже людей.

При осмотре дома один из полицейских заметил что крышка подпола заколочена двумя гвоздями ближе ко входу в дом. Было принято решение поднять крышку подпола.

После чего, полицейские, воспользовавшись металлической выдергой, с усилием надавили на крышку погреба, и она открылась, а посвятив фонарём в подпол, они обнаружили множество вещей, а у дальней стенки подпола, расположенной напротив входа, просматривались ноги человека.

После чего из подпола были извлечены два неопознанных трупа с явными гнилостными изменениями.

Суд постановил освободить подсудимого от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно-опасных деяний, предусмотренных ст. 111 ч. 4 УК РФ, ст. 111 ч. 4 УК РФ.

Применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

Фото: Кемеровский районный суд