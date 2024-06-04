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Жителю Кемеровского округа, севшему за руль в состоянии опьянения, назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, с конфискацией автотранспортного средства

Житель Кемеровского округа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, а также являясь лицом, подвергнутым административному наказанию по постановлению мирового судьи, которым в свою очередь, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев, осознавая, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил требования Правил дорожного движения Российской Федерации, согласно которым водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения.

В пути следования он был остановлен сотрудниками ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу, и в связи с нахождением в состоянии опьянения отстранён от управления транспортным средством – автомобилем, тем самым его преступные действия были пресечены.

Суд признал данного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 ч. 1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Кроме того автомобиль марки «CHEVROLET KL1J CRUZE» - был конфискован, то есть принудительно безвозмездно изъят и обращён в собственность государства.

 

Приговор вступил в законную силу.

 

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

Дмитрий Бакальчук

 

Фото: Кемеровский районный суд

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