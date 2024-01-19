Жителю Кузбасса вернут более 140 тысяч из-за навязанной услуги доступа к «интернет-энциклопедии»

При покупке автомобиля «LADAGranta» в кредит у Самарского автодилера 30-летнего жителя Мариинска убедили за 130 тысяч рублей подключить дополнительную услугу в виде доступа к электронно-информационным материалам «Персональная энциклопедия автомобилиста и автопредпринимателя». Решив позже отказаться от этой услуги, мариинец обратился в суд о защите своих прав потребителя.

Из материалов дела следует, что в начале сентября 2023 года 30-летний мариинец приобрёл у Самарского автодилера автомобиль «LADA Granta» за 1 миллион 160 тысяч рублей. Также при заключении кредитного договора его убедили заключить с компанией «Драйв Ассист» (г.Казань) договор о предоставлении дополнительных услуг в виде доступа к интернет-ресурсу «Персональная энциклопедия автомобилиста и автопредпринимателя». Стоимость такой услуги составила 130 тысяч рублей, которые вошли в общую стоимость кредита.

После заключения договора и его оплаты автомобилист получил логин и пароль для доступа к этой «интернет-энциклопедии». В дальнейшем он ни разу не воспользовался информацией, размещённой в закрытой части интернет-ресурса, поэтому решил расторгнуть договор и вернуть уплаченные по договору деньги, направив соответствующие уведомления в компанию «Драйв Ассист». Однако компания наотрез отказалась расторгать договор. В результате мариинец был вынужден обратиться в суд.

Компанией «Драйв Ассист» в суд были представлены возражения относительно заявленных требований. В частности, компания утверждала, что услуга считается оказанной с момента передачи пользователю логина, пароля и ссылки для доступа к ресурсу.

Однако суд не согласился с такими выводами, указав, что доступ к спорным материалам предполагает обязанность исполнителя обеспечить возможность пользоваться услугой бессрочно, что не может ограничиваться только разовым действием по предоставлению логина и пароля.

Принимая во внимание, что истец не воспользовался услугами, а заключённый договор не предусматривает срока его исполнения, суд посчитал требования мариинца правомерными.

В результате с компании «Драйв Ассист» (г.Казань) в пользу потребителя постановлено взыскать около 145 тысяч рублей.

В размер взысканной суммы вошли уплаченная стоимость услуг по договору, проценты за пользование чужими денежными средствами, моральный вред, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя.

С текстом судебного решения можно ознакомиться по ссылке производства по гражданскому делу 2-1092/2023.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд