Злоумышленники продолжают вводить в заблуждение кузбассовцев, представляясь сотрудниками судов

Стали известны очередные случаи звонков участникам судебных процессов, в ходе которых неизвестные, представляясь сотрудниками суда, просят продиктовать присланный посредством СМС-сообщения код. После получения кода злоумышленники начинают полностью контролировать личный кабинет пользователя (например, личный кабинет портала Госуслуг), что позволяет совершать им различные финансовые операции от имени лица, продиктовавшего код из СМС-сообщения.

На днях в Мариинский городской суд Кемеровской области в очередной раз от некоторых участников судебного разбирательства поступила информация о попытках получить код, присланный посредством СМС-сообщения на телефон жертвы.

В обоих случаях злоумышленники с точностью сообщали абоненту фамилию, имя и отчество гражданина, а также дату и время судебного заседания, по которому он проходит в качестве участника судебного разбирательства.

При этом в одном случае звонившим было озвучено, что суд возвращает поданные документы женщине (участнику судебного процесса), в связи с чем ей необходимо явиться в канцелярию суда для получения этих документов. Но для подтверждения полученной информации ей необходимо продиктовать код из СМС-сообщения.

А ранее другому участнику судебного разбирательства предлагалось также продиктовать цифровой код, который придёт ему на мобильный телефон, для получения направленных судебных повесток.

Мариинский городской суд Кемеровской области обращает внимание, что суд ни при каких обстоятельствах не требует никаких цифровых кодов, а также не направляет запросы на получение этих кодов.

Посредством СМС-извещений суд может направить только судебное извещение участнику судебного разбирательства, для получения или подтверждения которого также не требуется сообщать по телефону никакой дополнительной информации.

Обращаем внимание граждан: не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию злоумышленников и ни при каких обстоятельствах не сообщайте по телефону свои персональные данные либо присланные пароли для совершения каких-либо действий.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд