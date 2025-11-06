Знакомство с транспортной полицией: Кузбасские студенты на Дне открытых дверей

В преддверии профессионального праздника сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России провели для студентов выпускных курсов кемеровских учебных заведений «День открытых дверей», чтобы познакомить их с особенностями службы в органах внутренних дел на транспорте.

Заместитель начальника отдела по работе с личным составом Вячеслав Беляев рассказал о структуре управления и задачах, стоящих перед транспортной полицией. Инспектор по воспитательной работе Надежда Дмитриева подробно остановилась на требованиях к кандидатам, желающим связать свою жизнь со службой в полиции.

Заместитель начальника следственного отдела Ольга Романова поделилась нюансами работы следователя на транспорте. Она подчеркнула, что помимо глубоких знаний законодательства, следователям необходимо разбираться в специфике работы железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также быть готовыми к выездам за пределы родного региона.

Начальник отдела организации охраны общественного порядка Алексей Мешков акцентировал внимание на роли транспортной полиции в обеспечении безопасности пассажиров и профилактике правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, а заместитель начальника полиции Маргарита Сартакова продемонстрировала студентам видеоматериалы, посвященные действиям в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, участникам мероприятия напомнили о важности соблюдения правил безопасного поведения на транспорте.

Завершилось мероприятие экскурсией в Музей истории Кузбасского ЛУ МВД России. Председатель совета ветеранов Виктор Сантьев рассказал об истории становления управления и о почетной миссии служения Отечеству.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России