298 мешков мусора собрали волонтеры в ходе экологической уборки на берегу Байдаевских карьеров

В Новокузнецке на Байдаевских карьерах прошел экологический квест «День реки», организованный Центром социальных программ РУСАЛа.

В этом году уборка на Байдаевских карьерах состоялась уже в одиннадцатый раз. Привести в порядок берега вышли около 150 корпоративных и городских волонтёров. Среди них – работники Новокузнецкого алюминиевого завода, школьники, студенты и неравнодушные горожане. Командам пришлось приложить немало усилий и за два часа собрать 298 мешков мусора. Волонтёры отсортировали отходы и по завершению акции отправили его на переработку.

Участники соревновались в количестве собранного и отсортированного на фракции мусора. Лидерами, собрав 33 мешка мусора, стала команда «Мишки гризли», на втором месте заводская команда «Калейдоскоп» - 20 мешков, на третьем «Люди Инго» - 14 мешков.

Всего экомарафон «День реки» проходил в 10 городах и населенных пунктах Европейской части России, Урала и Сибири – Ачинске, Красноярске, посёлке Таёжный (Красноярский край), Волгограде (Волгоградская область), Каменск-Уральском, Краснотурьинске, Североуральске (Свердловская область), Новокузнецке (Кемеровская область), Саяногорске (Республика Хакасия) и Шелехове (Иркутская область).

Экологический волонтерский проект «День Енисея» был инициирован основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской и Русским географическим обществом в 2011 году как разовая акция с целью привлечения внимание общественности к проблемам главной реки Сибири. Однако отклик оказался настолько широким, что акцию решено было сделать ежегодной. Цель экологического марафона – очищение прибрежных территорий и объединение усилий местных сообществ для сохранения чистоты рек.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа