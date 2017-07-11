8 июля в Сквере молодоженов Полысаевского городского округа состоялось празднование Дня семьи, любви и верности.

Празднование Дня семьи, любви и верности в 2017 году совпало с юбилейными датами: празднование 100-летия орган ЗАГС и 70-летие Дня шахтера в Кемеровской области.

Сама природа радовалась торжеству, создавая для многочисленных зрителей праздничное настроение. Площадь сквера была украшена алыми сердцами, символизирующими любовь и верность, флагами расцвечивания и аркой, символизирующей начало семейной жизни, оформленная цветами и парой лебедей. Праздник открыли ведущие в красочных костюмах, олицетворяющих «Любовь» и «Верность». Пять пар молодоженов в этот день решили закрепить подписями союзы своей любви. Церемонию бракосочетания провела руководитель органа ЗАГС г. Полысаево Марина Михайловна Гейер. Свидетелями торжественной регистрации брака стали все горожане, пришедшие на праздник.

Продолжила торжество хореографическая композиция «Ромашковые поля» в исполнении хореографического коллектива «Колибри», МАУК «ДК «Полысаевец». Этот праздник с каждым годом становится всё более и более популярным, привлекая к себе не только состоявшиеся пары, но и молодежь, которая только готовится вступить в брак и создать семью.

Праздник посвящен любви и верности. Любви супружеской, долгой и несмотря ни на какие препятствия, счастливой. В этот день поздравляли тех, кто прожил долгую совместную жизнь. Награды парам, чей семейный стаж исчисляется десятками лет, вручила заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Лариса Григорьевна Капичникова. Медалью за «Любовь и верность» награждены Олег Владимирович и Марина Викторовна Ковалевы, Марат Мехеметнурович и Лариса Владимировна Ярхамовы. Почетными грамотами администрации Полысаевского городского округа были награждены семьи, которые имеют непосредственное отношение к празднованию 100-летия органа ЗАГС и 70-летию Дня шахтера. Это Владимир Григорьевич и Валентина Ивановна Бойко, Павел Леонидович Морозов и Федорова Наталья Федоровна.

Традиционно перед зрителями предстали главные герои праздника – Пётр и Феврония, которые поздравили и произнесли напутственные слова для всех семейных пар. А затем вместе с настоятелем храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских иерем Михаилом Шкарупой проводили молодоженов в часовню для благословления брака.

Праздник закончился концертной программой с участием солистов вокального коллектива «Радость», и детского ансамбля народной песни «Задоринки». Во время мероприятия проводилась выставка фоторабот Дмитрия Костомарова «Семейное счастье».