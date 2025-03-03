Более 500 школьников Кузбасса приняли участие в уроках правового информирования «Мои поступки - моя ответственность», проведенных транспортными полицейскими

Инспекторы по делам несовершеннолетних Кузбасского ЛУ МВД России организовали тематические встречи с учениками школ Кемеровской области, направленные на профилактику противоправного поведения подростков и молодежи.

567 школьников стали участниками уроков правового информирования «Мои поступки – моя ответственность», на которых сотрудники транспортной полиции продемонстрировали обучающие видеоматериалы и рассказали правах, обязанностях и ответственности, появляющихся у юных граждан с достижением 14-летнего возраста.

Полицейские отметили необходимость соблюдать правила поведения на железной дороге, разъяснили последствия незаконного вмешательства в деятельность транспортной отрасли. Отдельной темой стало ответственное поведение ребят в социальных сетях и мессенджерах. В онлайн-пространстве можно не только оказаться втянутым в противоправные действия, но и самому пострадать от ложной информации, оскорблений или угроз.

В завершении встреч сотрудники транспортной полиции вручили школьникам памятки и пожелали всегда оставаться законопослушными, беречь себя и своих близких.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России